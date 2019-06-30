صور.. بيطرى الأقصر ينظم حملات رش المواشى ضد الطفيليات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور محمد الرشيدى مدير الإدارة البيطرية بإسنا جنوبى محافظة الأقصر، أن الإدارة تواصل عملها بشكل يومى فى القوافل البيطرية للرش الجماعى بمدن وقرى المحافظة للقضاء على الطفيليات الخارجية بالماشية، حفاظاً على الثروة الحيوانية من أبقار وماعز وجاموس وضأن، موضحاً أن القوافل تتجه للوحدات البيطرية بكل قرية من القرى، لاستقبال الماشية، إضافة إلى التوجه للحظائر وللمنازل وأماكن تجمع الماشية للرش الجماعي.

وأضاف مدير الطب البيطرى بإسنا لـ"اليوم السابع"، أن القوافل إنتهت من العمل فى قرى "الشغب والدبابية والمعلا والقضا ووالهنادى والطوناب وأبوسعيد والحميدات وعزبة المطاعنة والدير والشوارب والحليلة ومحطة إسنا وجزيرة الحليلة"، ومن المقرر أن تتواصل الحملات خلال شهر يوليو فى 67 نجع وعزبة وقرية لخدمة المزارعين ومربين المواشى المختلفة للحفاظ على القطاع الحيواني، وتنتهى الحملات تماماً فى 6 يوليو المقبل.

وأوضح الدكتور محمد الرشيدى مدير الإدارة البيطرية بإسنا، أنه يتم خلال القوافل تنظيم فعاليات رش وتجريع المواشى بقرى المدينة، وأنه أصدر تعليماته للوحدات البيطرية البالغ عددها 10 وحدات، للقيام بتشكيل لجان لرش وتجريع المواشى حيث تضم كل لجنة طبيب وعامل وسيارة محملة بموتور الرش، وذلك لمكافحة الطفيليات الخارجية للذباب والناموس والقراد ومقاومة الأمراض الجلدية مثل الفطريات والجرب.



قوافل رش المواشي ضد الطفيليات (1)



قوافل رش المواشي ضد الطفيليات (3)



قوافل رش المواشي ضد الطفيليات (4)



قوافل رش المواشي ضد الطفيليات (7)



قوافل رش المواشي ضد الطفيليات (8)