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صور.. انطلاق مبادره "إزرع شجره تحصد آملا" بمدينة جمصه بالدقهلية

الأحد، 30 يونيو 2019 04:54 م
صور.. انطلاق مبادره "إزرع شجره تحصد آملا" بمدينة جمصه بالدقهلية زراعة الشجر
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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أعلنت المهندسة سحر لطفى رئيس مدينة جمصه عن انطلاق مبادرة "ازرع شجرة تحصد أملا" بمدينة جمصه فى إطار الاحتفالات بثوره 30 يونيو.

وأشارت رئيس مدينة جمصه إلى أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنابها للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو فى مدينة جمصه ، وأن هذه المبادرة تستمر لمدة أسبوع وتستهدف زراعة حديقة 30 يونيو والتى تعد أكبر حدائق تقسيم 15 مايو .

وأوضحت أن المبادرة تاتى بالتعاون مع جامعة الدلتا ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الاهلية والخاصة والتى تشارك المدينة احتفالاتها بذكرى الثورة ودعما من تلك الجهات لجهود رئاسة مدينة جمصه فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

مبادره إزرع شجره تحصد آملا (1)

مبادره إزرع شجره تحصد آملا 

 

مبادره إزرع شجره تحصد آملا (2)
مبادره إزرع شجره تحصد آملا 

 

مبادره إزرع شجره تحصد آملا (3)
مبادره إزرع شجره تحصد آملا 

 

مبادره إزرع شجره تحصد آملا (4)
مبادره إزرع شجره تحصد آملا 
 
مبادره إزرع شجره تحصد آملا (5)
مبادره إزرع شجره تحصد آملا

 

مبادره إزرع شجره تحصد آملا (6)
مبادره إزرع شجره تحصد آملا 

 


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أخبار الدقهلية

مدينة جمصة

مبادرة ازرع شجرة

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