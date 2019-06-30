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صور.. انتشال شخص حيا ومصرع آخر داخل بلاعة صرف صحى بأسيوط

الأحد، 30 يونيو 2019 12:37 م
صور.. انتشال شخص حيا ومصرع آخر داخل بلاعة صرف صحى بأسيوط الشخص المنتشل
أسيوط – هيثم البدرى

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لقى عامل مصرعه، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ آخر وإنتشاله وهو على قيد الحياة بعد سقوطهما فى بلاعة صرف صحى أثناء أعمال التنظيف بمركز أبنوب، وتم تحويل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب المركزى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من الرائد عبد الحميد عبد الناصر معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، يفيد سقوط شخصان يعملان مع أحد المقاولين المنفذين لمشروع الصرف الصحى بمركز أبنوب داخل بلاعة صرف صحى أثناء تنظيفها بشارع بورسعيد بندر أبنوب.

وذلك استعدادا للتشغيل المبدئى لمشروع الصرف الصحى، وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنتشال كلا من " فادى حمدى عبد المسيح " 18 سنة مقيم قرية الحمام مركز أبنوب " جثة هامدة "، وإنتشال "محمد محمود" مقاول على قيد الحياة ومصاب بإختناق شديد وتم تحويل الجثة الأولى لمشرحة مستشفى ابنوب المركزى ونقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

 

انتشال شخص حيا ومصرع آخر (1)
انتشال شخص حيا ومصرع آخر (1)

 

انتشال شخص حيا ومصرع آخر (2)
انتشال شخص حيا ومصرع آخر (2)

 

انتشال شخص حيا ومصرع آخر (3)
انتشال شخص حيا ومصرع آخر (3)

 


ابنوب

صرف صحى

مصرع شخصين

حوادث اسيوط

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