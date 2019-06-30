صور.. السيطرة على بقعة زيت اعلى كوبرى الواسطى بأسيوط

أسيوط _ ضحا صالح

سيطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط على بقعة زيت أعلى كوبرى الواسطى.

وقال اللواء اشرف البيه رئيس مركز ومدينة اسيوط انه بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط توجه على الفور المهندس شنوده موسى صليب رئيس الوحدة المحلية بريفا فور اخطاره صباح اليوم بوجود بقعة زيت أعلى كوبرى الواسطى بمسحها بالرمال عدة مرات على الأسفلت إلى أن تم امتصاص الزيت وتلاشيه من على الاسفلت بنسبة 90 % ولايوجد أى معوقات أعلى الكوبرى وسير السيارات فى طريقها الصحيح بعد أن توقفت حركة السيارات لفترة بسبب الخوف من وقوع حوادث على الطريق.



السيطرة علي بقعة زيت



السيطرة علي بقعة زيت