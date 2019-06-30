صور.. الإدارة الزراعية بإسنا تنتهي من حملات مكافحة الفئران والقوارض في 21 نجع وعزبة وقرية

الأقصر – أحمد مرعى

إختتمت الإدارة الزراعية بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، حملاتها التي إنطلقت منتصف الشهر الجاري، لمكافحة الفئران بخط شرق نهر النيل وذلك تحت إشراف محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وفتحي عبد الرحيم النوبي مدير الإدارة الزراعية بإسنا، حيث تمتالحملات في 21 قرية ونجع وعزبة بالمدينة بأكملها.

ويقول فتحي عبد الرحيم النوبي مدير الإدارة الزراعية بإسنا، أن الحملات شملت وضع كميات تعدت الـ2 طن ذرة شامية مخلوطة بالمبيد السام في أماكن تجمعات الفئران علي ضفاف النيل والترع والمصارف، وذلك في قرية "الشغب والدبابيه والدير والحلة وزرنيخ والكلابية والغريرة والكيمان وطفنيس وأصفون والنجوع بحري والنجوع قبلي وبندر إسنا والقريا والنمسا والمساويه والعضايمه والدقيره والجزيره وكومير والترعة".

وأضاف مدير الإدارة الزراعية بإسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تمت مقاومه الفئران بوضع الطعم السام داخل الحجور وفي ممرات الفئران، حيث لايزيد حجم الجرعة عن 15 جرام، كما يتم مقاومة الفئران في الأماكن التي تكثر فيها الحشائش والحلف والهيش أو من خضرات الزرع والمصارف والتي يصعب بها المقاومة، ويتم وضع الطعم في أكياس بلاستك ويتم رميه في هذه الاماكن.

وشارك بحملات مكافحة الفئران بمدينة إسنا، كل من المهندس محمد إبراهيم رئيس قسم المكافحة، وأحمد السيد مكي من المتابعة بالإدارة الزراعية، ومحمد بدر علي رئيس الوحدة الزراعية بإسنا، وتم تشكيل اللجان حيث تضم كل لجنة مدير إدارة الزراعة ورئيس قسم المكافحة ومهندس من الإدارة الزراعية وعمال الجمعية الزراعية.