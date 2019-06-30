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صور.. الأندية والمقاهى بأسيوط تستعد لمباراة مصر وأوغندا

الأحد، 30 يونيو 2019 07:26 م
صور.. الأندية والمقاهى بأسيوط تستعد لمباراة مصر وأوغندا خلال الاستعداد لمباراة مصر
أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

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استعدت المقاهى والكافيهات بمحافظة أسيوط لاستقبال الجمهور، لمتابعة لقاء مصر اليوم أمام اوغندا فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، بكأس الأمم الأفريقية 2019 وكان المنتخب الوطنى، ووضعت الكافيهات شاشات العرض الكبيرة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لتوفير أماكن كبيرة للمشاهدة بجانب مراكز الشباب والأندية ووضعت مراكز الشباب والأندية الأعلام المصرية، متمنين الفوز للفريق المصرى لحسم صدارة المجموعة.

ومن جهته قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم نشر سيارات للحماية المدنية والإسعاف وعيادات متنقلة بالطاقم الطبى والأدوية ومستلزمات الطوارئ بجميع أماكن عرض المباريات التى سيتم بثها بشكل مجانى للمواطنين عبر شاشات عملاقة بـ50 مركز شباب ونادى رياضى على مستوى قرى ومراكز المحافظة متمنيا الفوز للمنتخب الوطنى فى مباراته الثالثة اليوم لإسعاد الجماهير المصرية.

وأكد محافظ أسيوط أن من حق الجميع التمتع بروح المشاهدة الجماعية وتشجيع المنتخب الوطنى، لافتا أن المحافظة تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين تتناسب مع مدى أهمية البطولة التى تنظمها مصر ويتمنى الجميع أن تخرج بصورة تليق بأصالتها وعظمة شعبها متمنياً التوفيق للمنتخب القومى وإسعاد الجماهير المصرية وتجديد الروح الرياضية والاحتذاء بهم كقدوة للنجاح والمثابرة.

يذكر أن مواقع العرض تشمل استاد أسيوط الرياضى ونوادى (أسيوط الرياضى، الشبان المسلمين، أبوتيج الرياضى، البدارى الرياضى، القوصية الرياضى، أبنوب الرياضى، ديروط الرياضى، الغنايم الرياضى، ساحل سليم الرياضى) ومراكز شباب (ناصر بالوليدية، درنكه، دير درنكه، ريفا، موشا، منقباد، بنى حسين، مسرع، سلام، بنى غالب، المطيعة، أبوتيج، النخيلة، دوينة، العقال البحرى، النووارة قبلى، القوصية، الشيخ نجيب، فزارة، صدفا، الدوير، الوعاضلة، ديروط الشريف، صنبو، جرف سرحان، الفتح، الوسطى، بنى مر، ساحل سليم، الغنايم، حى بحرى الغنايم، دير الجنادلة، حى السلام، حجدم، بنى عدى البحرية، بنى عدى أولاد عليو، نزة قرار، أبنوب، كوم أبو شيل، بنى محمديات).

 
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