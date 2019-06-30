صور.. أهالى مركز ديروط بأسيوط يشكون تلوث المياه وتغير لونها

اسيوط – ضحا صالح

شكى أهالى مدينة ديروط بمحافظة أسيوط من تلوث مياه الشرب فى الحنفيات ونزولها متغيرة اللون من الحنفيات، مؤكدين أنهم خاطبوا شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة ديروط أكثر من مرة لبحث شكواهم بخصوص تلوث المياه إلا أنه لم يبت فى الأمر حتى الآن.

وقال خالد فوزى أحد الأهالى بمدينة ديروط إن مياه الحنفية بمدينة ديروط، ملوثة وغير نظيفة بالإضافة إلى أن لونها أسود وبها رائحة كريهة، مؤكدا أن الأهالى خاطبوا شركة المياه بشأن هذا الأمر إلا أنه لم يستجب لهم أحد.

وأضاف هانى منازع أحد الأهالى أن مياه الحنفيات لونها أسود ولا تصلح للشرب إطلاقا، و لا حتى بتنقية المياه بالفلتر تصلح المياه للشرب.

من جانبها قالت أمل جميل مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة المياه والشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد لـ"اليوم السابع"، انه خلال الفترة السابقة كان هناك تشغيل محطة شلش المرشحة والتى تغذى مركز دسروط وانه تم التنبيه على الأهالى بالمركز من خلال صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك والواتس اب بانه من الممكن حدوث تلوين فى المياه فى بعض الاحيان بسبب وجود رواسب فى بعض الوصلات بعد عمل غسيل مكثف ومتكامل للشبكة استعدادا لتشغيل المحطة ودفع المياه للمواطنين بصورة جيدة علما بان المحطة يوجد بها 7 مراحل لتنقية المياه، وانه تم التواصل مع جميع الشاكين من مركز ديروط خلال الفترة السابقة.

كما أن الشركة تطبق خطة الغسيل باستمرار وسحب عينات لتحليلها بالمعامل وتناشد الشركة المواطنين بالتواصل معها فى حال وجود اى شكوى من وجود رواسب بالمياه.

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