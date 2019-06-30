صور.. أكثر من 60 ألف مشرد يفترشون شوارع لوس أنجلوس لعدم وجود مأوى لهم

كتب: محمد جمال

زاد عدد المشردين فى مقاطعة لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يقرب من 60 ألف شخص هذا العام على الرغم من ازدهار اقتصاد البلاد والاستثمار الكبير فى مكافحة الأزمة، بحسب تقرير صادرعن هيئة لوس أنجلوس لخدمات المشردين نشرته شبكة سى ان ان الأمريكية.

وأكد التقرير أن هذا يمثل زيادة بنسبة 12 ٪ مقارنة بالعام السابق، وقال مارك ريدلى توماس، المشرف على مقاطعة لوس أنجلوس: "إنها ذروة التناقض ، في خضم الازدهار الكبير عبر جولدن ستايت، نشهد أيضًا زيادات غير مسبوقة فى التشرد". لقد مرت الأزمة بسنوات عديدة دون أى حل سهل في الأفق.



افتراش أرصفة الشوارع



الخيام فى الشوراع



المشردون فى لوس أنجلوس



المشردين فى لوس أنجلوس



جانب من الخيام



جانب من المشردين على أرصفة الشوارع



خيام المشردين فى شوارع لوس أنجلوس