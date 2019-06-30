سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 05:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أكثر من 60 ألف مشرد يفترشون شوارع لوس أنجلوس لعدم وجود مأوى لهم

الأحد، 30 يونيو 2019 05:03 ص
صور.. أكثر من 60 ألف مشرد يفترشون شوارع لوس أنجلوس لعدم وجود مأوى لهم مشردون
كتب: محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زاد عدد المشردين فى مقاطعة لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يقرب من 60 ألف شخص هذا العام  على الرغم من ازدهار اقتصاد البلاد والاستثمار الكبير فى مكافحة الأزمة، بحسب تقرير صادرعن هيئة لوس أنجلوس لخدمات المشردين نشرته شبكة سى ان ان الأمريكية.

وأكد التقرير أن هذا يمثل زيادة بنسبة 12 ٪ مقارنة بالعام السابق، وقال مارك ريدلى توماس، المشرف على مقاطعة لوس أنجلوس: "إنها ذروة التناقض ، في خضم الازدهار الكبير عبر جولدن ستايت، نشهد أيضًا زيادات غير مسبوقة فى التشرد". لقد مرت الأزمة بسنوات عديدة دون أى حل سهل في الأفق.

 

افتراش أرصفة الشوارع
افتراش أرصفة الشوارع

 

الخيام فى الشوراع
الخيام فى الشوراع

 

المشردون فى لوس أنجلوس
المشردون فى لوس أنجلوس

 

المشردين فى لوس أنجلوس
المشردين فى لوس أنجلوس

 

جانب من الخيام
جانب من الخيام

 

جانب من المشردين على أرصفة الشوارع
جانب من المشردين على أرصفة الشوارع

 

خيام المشردين فى شوارع لوس أنجلوس
خيام المشردين فى شوارع لوس أنجلوس

 

خيام المشردين
خيام المشردين

 


لوس أنجلوس

المشردين

أمريكا

أزمة المشردين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

كوكا يقود هجوم منتخب مصر و إراحة مراون وحامد

كوكا يقود هجوم منتخب مصر و إراحة مراون وحامد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة