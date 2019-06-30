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صور.. أطفال مدارس الخارجة يحتفلون بثورة 30 يونيو بالأعلام

الأحد، 30 يونيو 2019 02:03 م
صور.. أطفال مدارس الخارجة يحتفلون بثورة 30 يونيو بالأعلام إحتفال الأطفال
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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احتفل عدد كبير من أطفال المدارس بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد بذكرى ثورة 30 يوينو وذلك أثناء تنفيذ الأنشطة الصيفية بحضور صلاح ميرغنى مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة وعدد كبير من المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين.

تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والأغانى الوطنية بمشاركة التلاميذ حاملين الأعلام واللافتات المؤيدة لثورة 30 يوينو والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وقال ميرغنى إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين حافظت على اللحمة الوطنية فى وطن واحد وأفسدت مخططات تكلفت المليارات لهدم هذا الوطن وفى الوقت الذى يدافع فيه الجيش والشرطة عن هذا الوطن وتمتلىء صدور الشهداء برصاصات الغدر والخيانة نجد من تمتلئ جيوبهم بحفنة من المال ثمنا لخيانة هذا الوطن .

أضاف ميرغنى أنه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر ضمن دول تقسمت ودول ضاعت جيوشها ودول بها أكثر من حكومة ولكن بنجاح ثورة يونيو حققت مصر الاستقرار ونفذت مشروعات عظيمة منها قناة السويس الجديدة وأنفاقها و العاصمة الإدارية الجديدة مصانع عملاقة مشروع الضبعة النووى حقول الغاز الطبيعي بعد ترسيم الحدود البحرية شبكة طرق عظيمة مشروع المليون فدان مشاريع الاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات .

 

 

احتفال الأطفال (1)
احتفال الأطفال (1)

 

احتفال الأطفال (2)
احتفال الأطفال (2)

 

احتفال الأطفال (3)
احتفال الأطفال (3)

 

احتفال الأطفال (4)
احتفال الأطفال (4)

 

احتفال الأطفال (5)
احتفال الأطفال (5)

 

احتفال الأطفال (6)
احتفال الأطفال (6)

 

احتفال الأطفال (7)
احتفال الأطفال (7)

 

احتفال الأطفال (8)
احتفال الأطفال (8)

 

احتفال الأطفال (9)
احتفال الأطفال (9)

 


ثورة 30 يوينو

احتفال مدارس الخارجة بثورة يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو

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