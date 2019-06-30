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"صحة الشرقية" تشدد على سرعة الانتهاء من أعمال وحدة قسطرة القلب بالزقازيق العام

الأحد، 30 يونيو 2019 08:25 م
"صحة الشرقية" تشدد على سرعة الانتهاء من أعمال وحدة قسطرة القلب بالزقازيق العام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي سرعة إنهاء الأعمال مع الشركة المنفذة لتشغيل قسم القسطرة بمستشفى الزقازيق العام ، في أقرب وقت لخدمة أهالي المحافظة والتي تعد القسطرة القلبية الأولي بصحة الشرقية.
 
جاء ذلك خلال جولة تفقدية علي المستشفي  لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة، وأيضاً متابعة الأعمال الجارية بقسم القسطرة القلبية والوقوف علي ما وصل إليه العمل ومراحل التشطيب والتجهيزات داخل القسم.
 
كما تفقد بنك الدم لمتابعة توافر فصائل الدم المختلفة ومتابعة رفع درجة الإستعدادت بالمستشفي ، ورافق وكيل الوزارة  الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات ، الدكتور  يوسف عامر مدير مكتب وكيل الوزارة ، في حضور  الدكتور محمد يحيي مدير المستشفي ونوابه .
 
كما إنتقل وكيل الوزارة للمرور علي قسم المركبات التابع للمديرية ، وتفقد جراج السيارات لمتابعة حركة السيارات ، وأعمال الصيانة ، وصرف المواد البترولية للحركة ، ومناقشة أي معوقات تخص سير العمل بالقسم . 
 
وفي سياق ذاته مر وكيل الوزارة علي مستشفي سنهوت التخصصي بمنيا القمح وتم المرور علي قسم حديثي الولادة (الحضانات) ، وفي نهاية الجولة قام بعقد إجتماع مع ممثلي المجتمع المدني بسنهوت ، بحضور النائبة عبير تقبيه عضو مجلس النواب ، وتم مناقشة دعم المجتمع المدني للمستشفي لتطوير الخدمات الصحية بها .
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الشرقية

مستشفي الزقازيق العام

قسطرة القلب

اخبار الشرقيه

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