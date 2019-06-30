صحة أسيوط: نستهدف مليون و200 ألف أمرآة فى حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أسيوط ـ محمود عجمي

أنهت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، استعداداتها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة لدعم المرأة المصرية بدءً من أول يوليو 2019 والتى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، وكذلك الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحت إشراف الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة والدكتورة نهى عبدالله عبدالنبى مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 موزعين داخل جميع الوحدات والمستشفيات اسيوط، كما تم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المستهدفات من المبادرة بمحافظة بأسيوط يبلغ حوالى مليون و200 ألف آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر.

وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة وممرضتان لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

وأضاف الدكتور أسامة حجازي، أن خدمات المبادرة ستستمر كخدمات أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، وتشمل هذه الخدمات التثقيف الصحى والكشف الذاتى للثدى ، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وقياس الضغط والسكر والوزن والطول.

وقال الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى ومدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة بأسيوط، تم تدريب مدخلى البيانات على مستوى المحافظة على البرنامج الخاص بالمبادرة بمعرفه مركز معلومات المديرية وذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومى للسيدة لتحديدها كمستهدفه بالمبادرة واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لها من توعيه أو فحص أو إحالة لأقرب مكان للتقييم.

وأضاف الدكتور أحمد سيد، أنه تم شرح دور مدخل البيانات خلال المبادرة والتعرف على المعوقات والعمل على حلها وتعددت الاسئله من المدخلين وتم إيضاح أهم النقاط التى تهدف للوصول بالمبادرة للمستوى المرجو فى النهاية.