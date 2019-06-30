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شعبة الخضار والفاكهة: انخفاض أسعار المانجو 30 % والكيلو يبدأ بـ5 جنيهات

الأحد، 30 يونيو 2019 06:00 ص
شعبة الخضار والفاكهة: انخفاض أسعار المانجو 30 % والكيلو يبدأ بـ5 جنيهات صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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يشهد سوق الفواكه حاليا انخفاضا ملحوظا فى الأسعار مقابل نفس التوقيت فى العام الماضى، وهو ما ظهر واضحا على المانجو التى تعتبر أحد الأصناف شائعة الانتشار والتى تتمتع بإقبال كبيرا لدى جميع المستهلكين، وانخفضت أسعار المانجو هذا العام عن العام الماضى لما يزيد عن 30% للعام الماضى.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الفواكه منخفضة بشكل عام عن العام الماضى، مشيرا إلى أن أبرز الأصناف التى تشهد انخفاضا ملحوظا فى الأسعار هى المانجو وأن نسبة الانخفاض تتخطى الـ30 % فى جميع الأنواع المتاحة فى الأسواق حاليا حيث متوفر حاليا 10 أصناف مختلفة.

وأوضح النجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أسعار المانجو البلدى المتوفرة حاليا فى أسواق الجملة، فالمانجو البلدى يبدأ سعر الكيلو من 5 – 10 جنيها، والعويس تبدأ من 20 – 30 جنيها للكيلو، والهندى من 15 – 25 جنيها للكيلو، والتيمور 20 – 25 جنيها للكيلو، والزبدية 9 -13 جنيها للكيلو، والفونس 20 – 25 جنيها للكيلو والقص 40 جنيها للكيلو، والدبشة 8 -12 جنيها للكيلو، والصديقة 12 – 20 جنيها للكيلو.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن موسم المانجو مازال فى بدايته، حيث إن معظم إنتاج وجه بحرى والإسماعيلية لم يظهر فى الأسواق حتى الآن ولكن المتواجد حاليا هو البشائر القادمة من إنتاج الصعيد، موضحا أن هناك إقبالا متوازنا حاليا على المانجو مقارنة بالعام الماضى، حيث إن أسعار المانجو كانت تصل إلى 20 جنيها العام الماضى فى نفس التوقيت.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى المعروض وسيتم تغيير السعر بما يتناسب مع الانتاج وتكاليف النقل وغيره.


المانجو

اسعار المانجو

سوق الجملة

اخبار اقتصاد

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