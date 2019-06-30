شروط هامة للحصول على الموافقة الأمنية لترخيص المحلات.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل عدد من المواطنين، عن شروط الحصول على طلب موافقة أمنية لترخيص المحلات والمنشأت، و"اليوم السابع" يوضح الشروط للحصول على طلب الموافقة.

"الإجراءات"

1-التقدم إلى ديوان الإدارة العامة للمساعدات الفنية أو إلى الوحدة الفرعية

ومقرها إدارة البحث الجنائى بكل مديرية امن على مستوى الجمهورية.

2- تحديد موعد للمعاينة الميدانية.

3- استلام الموافقة الأمنية المعتمدة عقب تركيب منظومة التأمين بكاميرات المراقبة الأمنية واختبارها.

" المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1-يجب أن يعتمد النظام على وحدة تخزين لا تقل سعتها التخزينية للأحداث عن 30 يوماً.

2-يجب أن يراعى تركيب مجموعة كاميرات رقمية خارجية ثابتة تغطى محيط المنشأة بالكامل "الواجهة والأضلاع الجانبية" المطلة على الشارع.

3-يجب أن يراعى أن أقصى مسافة، تغطيها كل كاميرا على حدة لا تزيد عن 25 مترا.

"المستندات المطلوبة"

1- خطاب موجه من رئيس الحي أو جهاز المدينة التابعة لها المنشأة إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية.

2-رسم هندسي للمحال أو المنشأة، معتمد من القسم الهندسي بالحي أو جهاز المدينة التابع لها.