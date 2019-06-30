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شروط هامة للحصول على الموافقة الأمنية لترخيص المحلات.. تعرف عليها

الأحد، 30 يونيو 2019 01:30 ص
شروط هامة للحصول على الموافقة الأمنية لترخيص المحلات.. تعرف عليها تراخيص المحال التجارية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل عدد من المواطنين، عن شروط الحصول على طلب موافقة أمنية لترخيص المحلات والمنشأت، و"اليوم السابع" يوضح الشروط للحصول على طلب الموافقة.

 

"الإجراءات"

1-التقدم إلى ديوان الإدارة العامة للمساعدات الفنية أو إلى الوحدة الفرعية

ومقرها إدارة البحث الجنائى بكل مديرية امن على مستوى الجمهورية.

2- تحديد موعد للمعاينة الميدانية.

3- استلام الموافقة الأمنية المعتمدة عقب تركيب منظومة التأمين بكاميرات المراقبة الأمنية واختبارها.

 

" المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

 

 1-يجب أن يعتمد النظام على وحدة تخزين لا تقل سعتها التخزينية للأحداث عن 30 يوماً.

2-يجب أن يراعى تركيب مجموعة كاميرات رقمية خارجية ثابتة تغطى محيط المنشأة بالكامل "الواجهة والأضلاع الجانبية" المطلة على الشارع.

 3-يجب أن يراعى أن أقصى مسافة، تغطيها كل كاميرا على حدة لا تزيد عن 25 مترا.

 "المستندات المطلوبة"

1- خطاب موجه من رئيس الحي أو جهاز المدينة التابعة لها المنشأة إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية.

2-رسم هندسي للمحال أو المنشأة، معتمد من القسم الهندسي بالحي أو جهاز المدينة التابع لها.

 

 

 


الحماية المدنية

مشاريع الحماية المدنية

موافقة الحماية المدنية

تراخيص المحلات

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