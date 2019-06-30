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شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالأقصر × 12 معلومة

الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 ص
شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالأقصر × 12 معلومة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم فتح باب القبول فى المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة بنين وبنات، للعام الدراسى الجديد فى إدارتى إسنا والأقصر التعليمية، ويتم قبول الطلبات حتى يوم الخميس 11 يوليو المقبل، ولن يتم قبول أى ملف بعد هذا التاريخ.

وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن شروط التقديم بمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالأقصر شملت ما يلى:-

1. أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك

2. الحصول على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة "لغة إنجليزية" للعام 2019

3. يقتصر القبول على أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسى

4. مدة الدراسة داخل مدارس التمريض تكون خمس سنوات

5. يجب ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج خلال فترة الدراسة

6. لا يقل سن المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة فى أكتوبر 2019

7. القبول بالمدارس يكون بالمجموع الأعلى ثم الأقل والذى يليه

8. ضرورة اجتياز اختبار شخصى فى قوة الملاحظة واللباقة وسرعة الاستجابة ومهارات التواصل والمعلومات العامة

9. يجب اجتياز الاختبار الطبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة بكشف نظر وباطنة ومخدرات ولياقة طبية وظيفية

10.  يجب اجتياز الاختبار النفسى بواسطة أخصائى الأمراض النفسية

11.  يجب اجتياز اختبار اللغة العربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 بالاختبار

12. يجب اجتياز كشف الهيئة بالخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن


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