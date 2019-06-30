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شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو جرائم الإخوان
إعداد ــ محمود عبد الراضي

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‪ أنقذت ثورة 30 يونيو مصر والمصريين من الانجراف إلى مستقبل أسود رسمت ملامحه تصرفات الإخوان الإرهابيين الذين أرادوا سرقة هوية مصر ومستقبل أبنائها بالعنف واستغلال الدين والتدمير والحرق.

حتى لا ننسى ما فعله الإخوان فى عام استحوذوا فيه على الحكم فحاولوا ذرع بذور الفرقة والتطرف والفتن بين صفوف وجسد الشعب الواحد ننشر الوقائع التى تبرز الجرائم التى ارتكبها الإخوان من قتل للأبرياء وحرق للكنائس وتدمير مؤسسات الدولة، بعدما تصدى الشعب لهم فى ثورة شعبية اجتاحت محافظات الجمهورية لافظا الإخوان خارج الحكم، الأمر الذى جعل "الإرهابية" تعود إلى ما كانت تخفيه عن المصريين من وجهها القبيح بالعنف والإرهاب والتفجير.

1 ـ خطف وتعذيب وتهديد للمصريين فى اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين

2 ـ إلقاء الأطفال من أعلى سطح المنازل بالإسكندرية فى 5 يوليو 2013

3 ـ اغتيال 11 من رجال الشرطة بكرداسة بينهم المأمور ونائبه فى 14 أغسطس 2013

4 ـ حرق نحو 64 كنيسة فى أغسطس 2013.

5 ـ استهداف رجال الشرطة فى فض الاعتصام رغم فتح الممرات الآمنة لهم

6 ـ أحداث رمسيس الأولى "7 وفيات و261 مصابا"

7 ـ أحداث مسجد الاستقامة 22 يوليو 2013 "وفاة 9 وإصابة 22 "

8 ـ أحداث المنصة 26 يوليو 2013 "عشرات الوفيات والمصابين"

9 ـ اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات 29 يونيو 2015 فى رمضان.

10 ـ ارتكاب سلسلة من التفجيرات واستهداف الأكمنة والشخصيات العامة.

 


30 يونيو

ثورة 30 يونيو

جرائم الاخوان

ارهاب الاخوان

اعتصام رابعة

اليوم السابع بلس

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