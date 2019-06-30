شاهد عيان يكشف تفاصيل حادث غرق عامل صرف صحى فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

كشف شاهد عيان، تفاصيل غرق عامل بترعة قرية البليدة بالعياط، فقال " هيثم.م" 27 سنة، عامل، أنه وابن خاله الغارق " طه.ش" 23 سنة، يقيمان بإحدى القرى التابعة لمحافظة الفيوم، حضرا بصحبة آخرين، للعمل فى مجال الحفر بمشروع الصرف الصحى بقرية البليدة بالعياط، بنظام "اليومية".

وأضاف أنه وابن خاله الغارق، اعتادا الاستحمام بترعة قرية البليدة، عقب الانتهاء من عملهما، وخلال استحمامهما، تعرض ابن خاله للغرق، حيث جرفته المياه، وعجز عن السباحة.

وأكد شاهد العيان، عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، ولا يتهم أحد بالتسبب فى غرق الضحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة البليدة بالعياط.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين غرق شاب يدعى "طه.ش" 23 سنة، عامل فى مجال حفر الصرف الصحى، أثناء استحمامه تعرض للغرق بترعة قرية البليدة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وانتشال جثته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.