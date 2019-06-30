"سوهاج" تبدأ الاختبارات الشخصية للمتقدمين في مسابقة "رئيس قرية"

سوهاج – عمرو خلف

بدأت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة "رئيس قرية"، والبالغ عددهم 150 لشغل وظيفة رئيس قرية عن طريق الندب، وذلك بديوان عام المحافظة .

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن الاختبارات ستستمر لمدة 3 أيام متتالية، مشيراً إلى أن المحافظ أكد على مبدأ الشفافية في الاختبارات، واختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب، لافتاً إلى أهمية ضخ دماء جديدة فى الإدارات المحلية، لضمان سير العمل بالشكل المناسب، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن لجنة الاختبارات المشكلة ضمت في عضويتها كلا من اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عمر الحادي المستشار العلمي للمحافظة، وأحمد منصور وكيل مديرية التنظيم والإدارة، وحسام محمدين مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، وعلي العزازي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وأسعد خطاب مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، و لوسي أديب مدير إدارة المجالس بالديوان العام.

يذكر أن محافظة سوهاج، أعلنت عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة رئيس قرية عن طريق الندب، مع مراعاة الحصول على مؤهل عالي مناسب، وألا تقل الدرجة الوظيفية عن الدرجة الثانية بإحدى المجموعات التخصصية من كافة الجهات الحكومية داخل نطاق المحافظة، وأن يكون المتقدم من المقيمين بالمحافظة إقامة دائمة.