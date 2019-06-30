سكرتير عام محافظة أسوان يتفقد مشروع ازدواج الطريق الصحراوى.. صور

تفقد حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم الأحد، مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بمسافة 9 كم المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

أكد المهندس محمود طه المدير المسئول عن المشروع، أنه تم الإنتهاء من الجس الترابى للطريق وطبقة الأساس، وأيضًا طبقة الـ M C بالكامل، ليصل عرض الطريق إلى 15 م منها 11,5 م طبقة أسفلتية، والتى تم الانتهاء منها بمسافة 2,5 كم وبما يعادل 3 طبقات، فى حين تم عمل 4 دورانات محورية U-TURN بمداخل مزدوجة لمشروع الطاقة الشمسية من أجل إحداث حركة تباطئ وتسارع للشاحنات الكبيرة لتلافى وقوع أى حوادث.

من جانبه، أوضح السكرتير العام للمحافظة، بأنه تم التنسيق مع مسئولى البنك الدولى والشركات الإستثمارية القائمة بمشروع الطاقة الشمسية على تنفيذ إزدواج الطريق بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه من مخصصات التنمية المجتمعية لهذا المشروع القومى، لافتًا إلى أنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكبارى للإسراع ببدء العمل فى تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة وتطوير 20 كم، بتكلفة 71 مليون جنيه بالطريق الصحراوى، كما هو مخطط له من وزارة النقل، وذلك فى المسافة ما بين مدينة أسوان وحتى مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، وهى المنطقة التى تشهد زيادة فى معدلات الحوادث المرورية المتكررة بسبب حركة النقل المتزايدة عليه فى إتجاه السودان ومشروع توشكى ومدينة أبو سمبل، بالإضافة إلى نقل الخامات المحجرية المتنوعة.

وأثناء مروره الميدانى على الطريق الصحراوى الغربى، اطمئن السكرتير العام للمحافظة على الحالة الصحية لسائق وتباع سيارة نقل ثقيلة انقلبت المقطورة الخاصة بها بحمولة كبيرة من كميات الحجر الأسوانى بسبب إنفجار عدد 2 إطار مرة واحدة، مما إدى إلى هذا الحادث على الطريق، حيث تم سحب المقطورة بواسطة إحدى الجرارات على جانب الطريق لضمان إستمرار الحركة المرورية عليه.

وعقب رصده لوجود بعض التعديات على جانبى الطريق، وجه حازم عزت رئيس مركز ومدنية دراو، بدراسة حالات التعدى ومخاطبة مديرية الأمن والهيئة العامة للطرق والكبارى، وهى الجهة المسئولة عن الطريق لإتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع فى إزالة هذه التعديات فى أقرب وقت ممكن.

وفى نهاية جولته الميدانية، تفقد عزت الأعمال الجارية فى رفع كفاءة نقطة إسعاف بنبان المتواجدة بالكيلو 43 بالطريق الصحراوى الغربى، موجهًا بسرعة الإنتهاء من هذه الأعمال خلال أسبوعين، والتى تشمل أعمال إحلال وتجديد وتجهيز لمبنى الإسعاف بتكلفة 250 ألف جنيه لإعادة تشغيلها، وذلك ضمن 5 نقاط للإسعاف تغطى التدخل والانتشار السرق لفرق الإسعاف فى حالة وقوع أى حوادث، وهى السباعية وإدفو والكرابلة وفارس.