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سقوط 23 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الأحد، 30 يونيو 2019 10:51 ص
سقوط 23 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وتم إجراء تحليل طبى لـ 210 سائقين، وإثبات تعاطى 23 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
و كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل ، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 
 
 

حملات مرورية للمخالفين

رصد متعاطى المخدرات

القيادة بالطرق السريعة

متعاطى المخدرات اثناء القيادة

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