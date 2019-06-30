سقوط عاطلين وراء سرقة فيلات الأحياء الراقية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على مسجلين خطر، لاتهامهما بسرقة محتويات الفلل بالأحياء الراقية، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط مسجلين خطر، فى سرقة محتويات عدد من الفلل بالأحياء الراقية.

وبتكثيف التحريات، ورصد تحركات المتهمين، وإعداد عدة أكمنة، تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب لهما، وأرشدا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.