سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 08:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سفير اليمن : ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق نحو المستقبل

الأحد، 30 يونيو 2019 07:06 م
سفير اليمن : ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق نحو المستقبل السفير اليمنى في القاهرة محمد مارم
كتبت: إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور محمد على مارم سفير اليمن فى القاهرة، الشعب المصرى، والقيادة السياسية، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة .
 
وقال مارم، إن هذه الثورة العظيمة قد نجحت بما لايقاس في المحافظة على مصر العروبة من الانزلاق في دوامة الفوضى، والعنف كما ومثلت نقطة انطلاق صوب آفاق واسعة ورحبه لإنجاز المشاريع التنموية العملاقه.
 
وأضاف السفير مارم، أن الشعب المصرى العظيم، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما خرج ذلك اليوم، لاستعادة الدولة المصرية ومؤسساتها وترسيخ هيبتها، ودورها الفعال فى بناء الحاضر، وصنع المستقبل  فانه جسد ذلك فى مشهد حضارى مهيب وتلاحم وطنى رائع نجح فى نيل إعجاب واحترام دول العالم.
 
وأكد السفير الدكتور مارم، أن مصر، وهى تستأنف دورها التاريخى والقيادى العربى ستظل الركيزة الأساسية والمحورية للسلام والأمن فى المنطقه وحجر الزاوية فى الدفاع عن المصالح الاستراتيجية العليا للامة العربية.
 
وأشاد مارم بعمق العلاقات  اليمنية المصرية التاريخية المتميزة فى مختلف المجالات، كما أعرب عن خالص الامتنان والتقدير لشعب وقيادة مصر الشقيقة، لمواقفها العروبية الثابتة، والمبدئية إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية بقيادة لرئيس عبد ربه منصور هادي ،رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه متمنيا ان تعود هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لشعب مصر العظيم مايصبو اليه من تقدم وازدهار  في مختلف المجالات.

اليمن

سفارة اليمن بالقاهرة

السفير اليمنى

ثورة يونيو

محمد مارم

السفير اليمنى في القاهرة

ثورة 30 يونيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة