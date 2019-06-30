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سعر اليورو اليوم الأحد 30-6-2019

الأحد، 30 يونيو 2019 11:36 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 30-6-2019 يورو -صورة أرشيفية
كتبت - ريهام الباشا

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سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 30-6-2019، استقرار، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.89 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.92 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.89 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.81 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.88 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.90 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

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