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سعر الدولار اليوم الأحد 30-6-2019

الأحد، 30 يونيو 2019 12:25 م
سعر الدولار اليوم الأحد 30-6-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال

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شهد سعر الدولار اليوم الأحد 30-6-2019، استقرار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.

وسجل الدولار ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، عند سعر 16.65 جنيها للشراء، و16.75 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.64 جنيه للشراء.

16.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.66 جنيه للشراء.

16.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.


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