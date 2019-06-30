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ساركوزى مادحا ماكرون: الأكثر نجاحا ويحشد شعبية قوية خاصة من أنصار اليمين

الأحد، 30 يونيو 2019 11:39 م
ساركوزى مادحا ماكرون: الأكثر نجاحا ويحشد شعبية قوية خاصة من أنصار اليمين ساركوزى
كتب: أحمد علوى

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قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية أن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، مدح سياسة الرئيس الحالى أيمانويل ماكرون، وقال إنه لديه القدرة على حشد شعبي قوي  ، وخاصة من اليمينيين، وهو الأكثر نجاحا عن من سبقه "فرنسوا هولاند".

واجاب ساركوزى عن سؤال كونه لا يحب لقاء ماكرون ، بأنه لا يحب ان يتعامل بـ"طائفية"، فلماذا لا يلتقيه، لو كان قد طلب منى ذلك لكنت فعلت.

وعن عمر الرئيس الحالى ، والذى يمكن أن يشكل مشكلة فى الخبرة السياسية، قال ساركوزى، "لا أسمح لنفسى بالحكم هكذا"، مشير أإلى أن الخبرات لا تقاس وتقيم من خلال العمر فقط.

وتابع "يجب على المرء أن يعرف فى الحياة، رغم الصعوبة ، أين هو مكانه، وانا على سبيل المثال لم يعد لي مكان في السياسة الحزبية، ومكانى لم يعد بينهم".

 


ماكرون

ساركوزى

الرئيس الفرنسى

اخبار العالم

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