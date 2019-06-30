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زعماء الإتحاد الأوروبى يعقدون قمة خاصة لبحث شغل 5 مناصب كبرى

الأحد، 30 يونيو 2019 11:27 م
زعماء الإتحاد الأوروبى يعقدون قمة خاصة لبحث شغل 5 مناصب كبرى الاتحاد الاوروبى
أ ش أ

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عقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة خاصة ، مساء اليوم الأحد ، في بروكسل لبحث الوظائف الكبرى الشاغرة داخل أجهزة الاتحاد الأوروبي.

 

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن المشاركين في القمة الخاصة سوف يختارون شاغلي 5 مناصب كبرى داخل الإتحاد الأوروبي وهي رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي ومحافظ البنك المركزي والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية ، فضلا عن رئيس البرلمان الأوروبي.

 

ويرى الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الدبلوماسي الإشتراكي ووزير الخارجية الهولندي السابق فرانز تيمرمانز هو الأكثر جدارة لخلافته في منصبه كرئيس للمفوضية الأوروبية.

 

وكان يونكر قد أعلن عزمه عدم السعي لشغل فترة ثانية مدتها خمسة أعوام في منصبه كرئيس للمفوضية الأوروبية ، وذلك بعد انتهاء ولايته الحالية في وقت لاحق من العام الجاري.

 

ومن المتوقع عدم اعلان نتائج القمة الخاصة لزعماء الإتحاد الأوروبي (28 دولة) قبل صباح غد الإثنين.

 


الاتحاد الاوروبى

المفوضية الأوروبية

رئيس المجلس الأوروبى

محافظ البنك المركزى

البرلمان الأوروبى

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