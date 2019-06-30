رويتر: وكالة السودان للأنباء: سقوط 7 قتلى فى احتجاجات اليوم

رويترز

نقلت وكالة السودان للأنباء عن مسئول فى وزارة الصحة قوله أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 181 آخرون فى الاحتجاجات التى شهدتها البلاد اليوم الأحد.

والاحتجاجات كانت الأكبر منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمى أمام وزارة الدفاع قبل ثلاثة أسابيع.