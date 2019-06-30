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ودبى تقود المكاسب

رويترز : هدنة حرب التجارة بين واشنطن وبكين ترفع أسواق الأسهم فى الخليج

الأحد، 30 يونيو 2019 07:21 م
رويترز : هدنة حرب التجارة بين واشنطن وبكين ترفع أسواق الأسهم فى الخليج أسهم - أرشيفية
رويترز

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية اليوم الأحد، استجابة لتحسن المعنويات فى الأسواق العالمية بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة فى الحرب التجارية خلال اجتماع مجموعة العشرين.

اتفقت واشنطن وبكين أمس السبت ، على استئناف محادثات التجارة بعدما قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ،  تنازلات من بينها عدم فرض رسوم جمركية جديدة وتخفيف القيود المفروضة على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي.

وزاد مؤشر سوق دبى 1.2%، مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبى الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 4.1% بعدما نال البنك موافقة تنظيمية على شراء أسهم فى بنك دنيز التركى من سبير بنك الروسي.

وارتفعت أسهم العقارات والبناء، مع صعود سهم إعمار العقارية ذى الثقل فى السوق 1.1 % وزاد سهم أرابتك للبناء 1.3 %، وسهم إعمار للتطوير 0.8 % وداماك العقارية 0.7 %.

وزاد المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.3 %، بدعم من مكاسب قطاع الاتصالات، مع صعود سهم زين السعودية 4.2 %، واتحاد اتصالات (موبايلي) 1.9 %.

 

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.2 %، تحت ضغط خسائر أسهم القطاع المالي ، وخفضت بورصة أبوظبى اليوم رسوم عمولة التداول بين 50 و90 %، مع سعيها لخفض التكلفة التى يتحملها المستثمرون وزيادة السيولة وبناء الثقة ، وانخفض سهم مصرف أبوظبى الإسلامى 0.9 %، وتراجع سهم بنك أبوظبى الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7 % ، وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 %، مع صعود سهم البنك التجارى القطرى 1.7 %، فى حين زاد سهم بنك قطر الوطنى 1%.

وفى الكويت، زاد مؤشر السوق الأول 0.3 بالمئة، مواصلا مكاسبه بعد أيام من إعلان إم.إس.سي.آى لمؤشرات الأسواق أنها سترقى أسهما كويتية إلى مؤشرها الرئيسى للأسواق الناشئة فى 2020 ، فيما أغلقت البورصة المصرية أبوابها اليوم فى عطلة عامة.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 %إلى 8822 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2 % إلى 4980 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.2 %إلى 2659 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.1 % إلى 10456 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 1471 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.2% إلى 3885 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.3 % إلى 6377 نقطة.


التجارة

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دونالد ترامب

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