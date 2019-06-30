الرئيسية أخبار عربية رويترز: سماع دوي انفجارات في محيط دمشق الأحد، 30 يونيو 2019 11:46 م سوريا رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت وكالة رويترز أن الوكالة العربية السورية للأنباء أعلنت عن سماع دوى انفجارات فى محيط دمشق. دمشق سوريا انفجارات الوكالة العربية السورية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ضبط ألغام أمريكية مدفونة بالقرب من الشريط الشائك جنوب سوريا الأحد، 30 يونيو 2019 09:15 م "مهمة إنقاذ وطن".. فيلم جديد لليوم السابع يكشف "لأول مرة" شهادات مواطنى سوريا واليمن وليبيا عن ثورة 30 يونيو.. وهل يرون أنها أنقذت "أم الدنيا" من مصير أوطانهم؟..وكيف بكوا ليروا نفس الثورة فى بلدانهم قبل خرابها؟ الأحد، 30 يونيو 2019 08:53 م موقع نورديك مونيتور: تركيا أضاعت خريطة الألغام على الحدود مع سوريا الأحد، 30 يونيو 2019 08:16 م كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا فى سوريا 13 يوليو المقبل الأحد، 30 يونيو 2019 05:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع 5 أهداف تقود الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكامالة فى أمم أفريقيا.. (فيديو) قطار الاصلاح فى محطته الأخيرة.. ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. الدولة تنتهى من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة وإصلاح التشوهات المالية وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات ..وتشديد الرقابةعلى الإنفاق ثلاث سنوات من الإنجاز.. الإصلاح الاقتصادى يعالج أخطاء 72 سنة.. خطة هيكلة الاقتصاد وترشيد الدعم تعيد ضبط الموازنة العامة .. وتعزز قدرة الدولة على مساندة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية .. وتحقيق التنمية اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020 ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء المزيد من Trending Plus
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