رفع 167 طن قمامة وتحرير 15 محضر إشغالات ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

يواصل المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف ، متابعته اليومية للمجهودات والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية في القطاعات الحيوية،في مجالات النظافة ورفع الإشغالات وأعمال التجميل والإنارة ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتبين من متابعته اليوم الأحد لتقرير عن أعمال الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة الوحدة المحلية ،أن معدات مركز ومدينة الفشن بإشراف أحمد دسوقى رئيس الوحدة رفعت 95 طن قمامة وأتربة بمدينة الفشن ونقلها إلى المحطة الوسيطة ، ومنها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا،ورفع 10 طن قمامة من قرية الفنت ومسح مدخل القرية على الطريق الزراعي،ورفع 8 طن قمامة من قرية اقفهص و7 طن قمامة من دلهانس و18طن قمامة و15 طن ناتج تطهير بطريق نزلة حنا التابعة لقرية أبسوج ، ورفع 8 طن قمامة من قرية شنرا ،و6 طن قمامة من قرية تلت.

وتم أيضاً تحرير 15 محضر إشغال طريق وتعديات على الأرصفة بمدينة الفشن وقرى: الفنت ،شنرا، واقفهص وتلت، وذلك بالإضافة إلى متابعة أعمال التجميل بمدخل المدينة البحري والطريق الدائري ،ومتابعة رصف طريق أبسوج القبلي،وترميم النيوجرسي القديم بالطريق الدائري وإعادة تأهيله ،ومتابعة إصلاح أعطال بخطوط مياه الشرب بقرى:منسابة ، بني صالح ، صفط العرفا ، ومتابعة رصف طريق بني منين /شنرا ومسح طريق أبوشراقي،وذلك بخلاف متابعة سير العمل في الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، حيث تم تحصين 200 رأس ماشية بقريتي اقفهص.

وفي مجال متابعة الخدمات والمرافق الحيوية والخدمات الجماهيرية فقد تم المرور على قرية الفنت الغربية لمتابعة أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي،وكذا الخدمة الصحية بالوحدة الصحية في القرية،ومتابعة سير العمل في مشروع إنشاء وحدة المرور بقرية القضابي،والمرورعلى مخابز قرى الجمهود ودلهانس وشنرا،حيث تم تحرير 10 محضر بمعرفة مكتب التموين لمخالفات تم رصدها في بعض مخابز قرية شنرا.

في حين قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر سيف بالعديد من الأعمال التي شملت تمهيد طريق مدخل عزبه سالم وشافعي بقرية مازورة بمعدات الوحدة المحلية ، فضلاً عن رفع كفاءة الطرق ومداخل المدن ، حيث تم تقليم بعض الأشجار بمدخل المدينة، والتي كانت تحجب الرؤية الكاشفة والاضاءة الليلية لأعمدة الإنارة ،وذلك فضلا عن رفع المخلفات الصلبه علي جانبي الطريق بمعدات مجلس قروي بدهل، علاوة على أعمال تطوير تقاطع شارع بورسعيد مع شارع محمود سليمان مع مدخل مازوره ومدخل الشنطور وعمل حارات للاستغلال الامثل وتم رفع الاشغالات لتحقيق السيولة المرورية.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا تحت إشراف يحيى ياسين رئيس الوحدة بحملة نظافة بمناطق متفرقه من المدينه وتمهيد الطرق بالجليدر، حيث تم رفع عدد 85 طن من القمامه ونقلها لمصنع تدوير القمامه بمركز سمسطا بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

في حين قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بمركز بني سويف بازالة جميع المخالفات الموجودة علي الطريق السريع تزمنت منشاه عاصم ، وتم تغيير جميع أعمدة الإنارة المتهالكة.