رسميا..المستشار بدرى عبد الفتاح يتسلم غدا مهام عمله كرئيس لاستئناف القاهرة

كتبت هدى أبو بكر

يتسلم رسميا المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى محمد مهام منصبه رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة ، غدا الاثنين ، الأول من يوليو ، خلفا المستشار محمد رضا شوكت ، الذى ودع قضاة المحكمة أمس السبت ، حيث كانت آخر أيام عمله كرئيس للمحكمة لبلوغه 70 عاما السن القانونية للتقاعد.

وشغل عبد الفتاح منصب رئيس محكمة استئناف قنا ، ورئيس الدائرة 129 دعاوى التعويضات ، وبحكم منصبه الجديد كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة سيكون المستشار عبد الفتاح عضوا بمجلس القضاء الأعلى.

وتولى المستشار محمد رضا شوكت رئاسة محكمة استئناف القاهرة فى الأول من يوليو من العام الماضى 2018 ، وشهدت المحكمة خلال توليه منصبه عدد من القرارات الهامة ، من بينها موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على اعتماد زى رسمى موحد للقضاة ، وكذا إدخال عدد من الخدمات الإلكترونية بالمحكمة.

ويشهد 30 يونيو من كل عام تغييرات فى القيادات القضائية ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية لبلوغ عدد كبير منهم سن التقاعد مع انتهاء العام القضائى.