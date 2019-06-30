سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

رسميا..المستشار بدرى عبد الفتاح يتسلم غدا مهام عمله كرئيس لاستئناف القاهرة

الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 ص
رسميا..المستشار بدرى عبد الفتاح يتسلم غدا مهام عمله كرئيس لاستئناف القاهرة دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتسلم رسميا المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى محمد مهام منصبه رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة ، غدا الاثنين ، الأول من يوليو ، خلفا المستشار محمد رضا شوكت ، الذى ودع قضاة المحكمة أمس السبت ، حيث كانت آخر أيام عمله كرئيس للمحكمة لبلوغه 70 عاما السن القانونية للتقاعد.
 
وشغل عبد الفتاح منصب رئيس محكمة استئناف قنا ، ورئيس الدائرة 129 دعاوى التعويضات ، وبحكم منصبه الجديد كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة سيكون المستشار عبد الفتاح عضوا بمجلس القضاء الأعلى.
 
وتولى المستشار محمد رضا شوكت رئاسة محكمة استئناف القاهرة فى الأول من يوليو من العام الماضى 2018 ، وشهدت المحكمة خلال توليه منصبه عدد من القرارات الهامة ، من بينها موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على اعتماد زى رسمى موحد للقضاة ، وكذا إدخال عدد من الخدمات الإلكترونية بالمحكمة.
 
ويشهد 30 يونيو من كل عام تغييرات فى القيادات القضائية ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية لبلوغ عدد كبير منهم سن التقاعد مع انتهاء العام القضائى.
 
 

محكمة الاستئناف

رئيس محكمة الاستئناف الجدد

المستشار رضا شوكت

التغييرات القضائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبول طلب رد هيئة المحكمة فى "التلاعب بالبورصة".. استئناف القاهرة تحدد دائرة جنايات جديدة لمحاكمة المتهمين من جديد.. وإصدار المحكمة قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية أبرز أسباب طلب النيابة

الخميس، 20 يونيو 2019 11:23 ص

استئناف القاهرة: إنشاء مكتب لتلقى طلبات كبار السن وآخر لشكاوى المواطنين

الأحد، 03 فبراير 2019 04:51 م

رئيس استئناف القاهرة لوفد القضاء الصينى: مصر ليس بها اعتقالات

السبت، 08 ديسمبر 2018 03:19 م

صور.. رئيس استئناف القاهرة خلال استقباله الوفد اليابان: ملتزمون بالعدالة المنصفة فى المحاكمات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:21 م

رئيس "استئناف القاهرة" يتفقد مجمع محاكم جنايات طرة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة