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رئيس وزراء الهند يدعو لترشيد استهلاك المياه مع تضرر محاصيل من الجفاف

الأحد، 30 يونيو 2019 12:02 م
رئيس وزراء الهند يدعو لترشيد استهلاك المياه مع تضرر محاصيل من الجفاف رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
(رويترز)

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دعا رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليوم الأحد، إلى المزيد من جهود ترشيد استهلاك المياه وسط مخاوف من أن يضر ضعف معدل هطول الأمطار الموسمية بالملايين ويؤثر سلبا على الإنتاج الزراعى لثالث أكبر اقتصاد فى آسيا.

وتهطل نسبة تصل إلى 70 % من الأمطار سنويا فى الهند خلال فترة الرياح الموسمية وهو أمر مهم بشكل خاص لقطاع الزراعة لأن ري ما يزيد عن نصف أراضي البلاد يأتي من الأمطار.

ووفقا لبيانات إدارة الأرصاد الجوية فإن هطول الأمطار فى الهند انخفض بنسبة 24 % عن متوسطه خلال خمسين عاما في الأسبوع الذي انتهى في 26 يونيو مع ندرة هطول الأمطار على مناطق وسط وغرب البلاد.

وقال مودي في أول خطاب إذاعي شهري له منذ أن فاز بولاية جديدة الشهر الماضي "ليست هناك صيغة موحدة للتعامل مع أزمة المياه في كل أنحاء البلاد" مشيرا إلى أن هناك حاجة لزيادة الوعي العام بترشيد استهلاك المياه وبحث الطرق التقليدية لإدارة مواردها.

لكن مودي لم يذكر أي إجراءات محددة ستتخذها حكومته للتعامل مع المشكلة التي أثرت سلبا بالفعل على زراعة المحاصيل الصيفية وأجبرت مزارعين على شراء المياه من خزانات خاصة بتكلفة باهظة.

 


رئيس الوزراء الهندى

ناريندرا مودى

محاصيل زراعية

امطار

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