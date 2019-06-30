رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطات المياه وورش الصيانة بكفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

تفقد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الرى محطات رفع المياه بالسنانية وبحر تيرة وترعة النور وورش الصيانة بكفر الشيخ للاطمئنان على جاهزية المحطات خلال موسم الصيف، وتصنيع مستلزمات العمرات و احتياجات المحطات بورش المصلحة وذلك فى ضوء توجيهات الوزارة بالاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة بالمصلحة.

أوضح عبد العاطى أن المصلحة توسعت فى تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع قطع غيار بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، والاستفادة منها فى أعمال الصيانة والعمرات للمحطات التابعة للمصلحة، لتخفيض الإنفاق، وتنويع مصادر المنتج وتشغيل طاقات الدولة وتشجيع المنتج المحلى، كما تم تحويل الخردة إلى معدات ثقيلة توفر احتياجات تشغيل محطات الرى والصرف وتحد من استيراد المهمات الكهروميكانيكيه من الخارج بالعملة الصعبة، بإعادة استخدام الرواكد وقطع الغيار المستهلكه، وإعادة تأهيلها مرة أخرى لاستخداهما فى أعمال الصيانة والعمرات، وذلك ضمن خطة المصلحة فى الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة بها من ورش ومعامل هندسية ومعدات وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة بالمصلحة.

وأكد عبد العاطى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع شركات توزيع الكهرباء لتوفير الجهد المطلوب للمحطات و الاطمئنان على كافة الدوائر، وأيضا قيام كافة قيادات المصلحة بالمتابعة المستمره لمحطات الطوارئ على مدار الساعة وتشكيل نبطشيات ليلية خصوصا بعد نجاحها فى رصد العديد من التعديات ومنعها.