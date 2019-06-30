سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 10:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الشمالية يعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية مع ترامب

الأحد، 30 يونيو 2019 08:56 ص
رئيس كوريا الشمالية يعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية مع ترامب ترامب بالمنطقة منزوعة السلاح
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، بالزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون للمرة الثالثة وسط آمال بمحادثات جديدة لإنهاء برامج كوريا الشمالية النووية.

والتقى ترامب بكيم في الجانب الجنوبي لقرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

وعبر ترامب لفترة وجيزة الحدود بين الكوريتين إلى الشمال ليصبح أول رئيس أمريكي على الإطلاق تطأ قدماه كوريا الشمالية، وأنضم رئيس كوريا الجنوبية إلى دونالد ترامب وكيم كونج أون

وقال الرئيس الأمريكى، "إنه يوم عظيم للعالم".

ومن جانبه قال كيم كونج أون رئيس كوريا الشمالية "نريد ترك الماضى وراءنا والمضي نحو المستقبل"، مؤكدا "ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا". و"نود استغلال ذلك للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد".

 
 
 

 


ترامب

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

كيم كونج أون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4

400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مدغشقر تستدرج نيجيريا لصناعة تاريخ جديد فى كأس الامم الافريقية

مدغشقر تستدرج نيجيريا لصناعة تاريخ جديد فى كأس الامم الافريقية

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة على ساحل نيوجرسى تحت المحيط الأطلسى

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة على ساحل نيوجرسى تحت المحيط الأطلسى

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا.. دونجا بدلا من الننى

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا.. دونجا بدلا من الننى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة