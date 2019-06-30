رئيس كوريا الشمالية يعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية مع ترامب

(رويترز)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، بالزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون للمرة الثالثة وسط آمال بمحادثات جديدة لإنهاء برامج كوريا الشمالية النووية.

والتقى ترامب بكيم في الجانب الجنوبي لقرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

وعبر ترامب لفترة وجيزة الحدود بين الكوريتين إلى الشمال ليصبح أول رئيس أمريكي على الإطلاق تطأ قدماه كوريا الشمالية، وأنضم رئيس كوريا الجنوبية إلى دونالد ترامب وكيم كونج أون

وقال الرئيس الأمريكى، "إنه يوم عظيم للعالم".