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رئيس كوريا الجنوبية: تفكيك مجمع "يونج بيون" هو مدخل نزع السلاح النووى

الأحد، 30 يونيو 2019 09:36 ص
رئيس كوريا الجنوبية: تفكيك مجمع "يونج بيون" هو مدخل نزع السلاح النووى دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، إن تفكيك مجمع يونج بيون النووى فى كوريا الشمالية هو مدخل لمرحلة نزع السلاح النووى بصورة لا رجعة فيها.

جاء ذلك أثناء مؤتمر صحفى مشترك بين مون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أعقاب محادثات القمة بينهما، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأوضح الرئيس الكورى الجنوبى، أن كوريا الشمالية تتخذ هذه الإجراءات بجدية، وفى ذلك الوقت، سيتمكن المجتمع الدولى من مناقشة تخفيف العقوبات المفروضة عليها، بدوره، قال ترامب إن إزالة المجمع النووى هى خطوة واحدة فى الاتجاه الصحيح.

 

 

 


رئيس كوريا الجنوبية

دونالد ترامب

الزعيم الكورى الشمالى

نزع السلاح النووى

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