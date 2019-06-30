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رئيس شركة صرف القاهرة: 170 مليون جنيه لإحلال وتجديد الشبكات

الأحد، 30 يونيو 2019 04:03 م
رئيس شركة صرف القاهرة: 170 مليون جنيه لإحلال وتجديد الشبكات المهندس عادل حسن - رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، على أنه منذ تنظيم بطولة الأمم الأفريقية وحتى الآن، لم تتلق الشركة أى شكوى تتعلق بوجود طفح لمياه الصرف أو أى شكاوى تتعلق بالصرف الصحى وخاصة فى الأماكن القريبة من استاد القاهرة المقام فيه حاليا البطولة.

 

وأضاف حسن، أن ذلك يرجع إلى عمليات التطهير للشبكات التى قامت بها الشركة فى مختلف شوارع العاصمة قبل تنظيم البطولة بأيام، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ مستمرة داخل الشركة حتى آخر يوم فى بطولة الأمم الأفريقية .

 

وأكد رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، على أن هناك متابعة مستمرة من قبل غرفة العمليات التابعة للشركة وغرف العمليات المشكلة بالشركة القابضة ومحافظة القاهرة وذلك للتحرك فور حدوث أى أعطال تتعلق بالصرف الصحى .

 

من ناحية أخرى، كشف رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن شركة الصرف أنفقت أكثر من 170 مليون جنيه لإحلال وتجديد الشبكات داخل العاصمة خلال العام الجارى، وذلك بخلاف المبالغ المخصصة من قبل وزارة الإسكان والتى تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

 

وشدد حسن، على أن أبرز شبكات الصرف التى تم الانتهاء منها هى "شبكة صرف منطقة على شعراوى بحدائق القبة، وشبكة صرف محطة مسرة فى شبرا، وشبكة صرف منطقة درب السكة الحديد بحى الشرابية، وشبكات عين شمس".

 

وتابع رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة: "تم الانتهاء من شبكة صرف منطقة القرابية والحمزية بالدرب الأحمر، وشبكة منطقة مسجد الرفاعى بالخليفة، وشبكة منطقة الخرنفش بباب الشعرية، وشبكة صرف عزبة السوايسة، والعزبة البيضاء بالمرج".


محافظه القاهره

شوكه صرف صحي القاهره

بطوله الأمم الأفريقية

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