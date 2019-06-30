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رئيس الوزراء الكندى السابق يعرب عن استعداده لمساعدة بريطانيا فى "بريكست"

الأحد، 30 يونيو 2019 10:00 م
رئيس الوزراء الكندى السابق يعرب عن استعداده لمساعدة بريطانيا فى "بريكست" رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، إنه مستعد لمساعدة رئيس الوزراء البريطاني القادم، على التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويتنافس على زعامة حزب المحافظين البريطاني كل من وزير الخارجية الحالي جريمي هانت، ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

وأضاف هاربر أنه بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للديمقراطية - وهو تحالف من الأحزاب السياسية ذات الميول المحافظة من جميع أنحاء العالم - فإنه يجب أن يبقى "محايدا في الانتخابات التي تجري بين أعضاء أحزاب المحافظين على زعامة أحزابهم".

تأتي تصريحات هاربر - ردا على تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" - يقول إن مرشح قيادة حزب المحافظين البريطاني جيريمي هنت، استعان بإثنين من كبار السياسيين الكنديين للمساعدة في التفاوض على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


كندا

بريطانيا

برسكيت

رئيس الوزراء الكندى

حزب المحافظين

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