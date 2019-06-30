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دفن جثة عامل غرق أثناء استحمامه بترعة "البليدة" فى العياط

الأحد، 30 يونيو 2019 01:33 م
دفن جثة عامل غرق أثناء استحمامه بترعة "البليدة" فى العياط غرق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل غرق فى ترعة قرية البليدة بمركز العياط، بعدما كشف التقرير الطبى للمتوفى، عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه.

وتلقى العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة البليدة بالعياط.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين غرق شاب يدعى "طه.ش" 23 سنة، عامل فى مجال حفر الصرف الصحى، أثناء استحمامه تعرض للغرق بترعة قرية البليدة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وانتشال جثته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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