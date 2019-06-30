حجم الاستثمارات بالمنطقة الحرة بموريتانيا يتجاوز 200 مليون دولار

كتبت – هناء أبو العز

قال محمد ولد الداف، رئيس المنطقة الحرة بنواذيبو فى موريتانيا، إن حجم الاستثمارات بالمنطقة تجاوز 104 مليارات أوقية قديمة بما يعادل 200 مليون دولار فى مشاريع تم اعتمادها وتمارس عملها حاليا وهى مرتبطة بقطاعات مختلفة تشمل البنى التحتية والأشغال العمومية والتفريغ والخدمات والسياحة والصيد الذى نال الحصة الأكبر خاصة ما يتعلق منه بالصناعات التحويلية وخلق قيمة مضافة .

وأشار ولد الداف، فى تصريح لوكالة الأنباء الموريتانية إلى وجود مشاريع قيد الإنجاز حاليا بدأت فيها الأشغال تتعلق بمحفظة من المشاريع تزيد الاستثمارات فيها على 200 مليون دولار أمريكى، و ينتظر أن تخلق ما يناهز 2800 فرصة عمل مباشرة.

وقال رئيس المنطقة الحرة بنواذيبو، إن السلطات العليا فى البلد اختارت مدينة نواذيبو لتكون منطقة حرة لوجود قطاع الصيد "الذى يتميز بمقدرات هائلة ظل استغلاله خلال الفترات الماضية دون المستوى المطلوب".