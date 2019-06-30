حتى لا ننسى.. تعرف على أبرز اغتيالات الإخوان لرجال الأمن والشخصيات العامة

كتب محمود عبد الراضي

نفذت جماعة الإخوان الإرهابية عدة جرائم إرهابية عقب الإطاحة بهم من حكم البلاد فى 30 يونيو، حيث أطلقت كتائب الاغتيالات لتنفيذ مهامها، والتى اغتالت عدداً من رجال الأمن والشخصيات العامة وفشلت فى بعض الحوادث.

ونرصد أبرز الحوادث التي نفذتها جماعة الإخوان:

- اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات في 29 يونيو 2015.

- محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق في 5 سبتمبر 2013.

- محاولة اغتيال الدكتور على جمعه مفتي الجمهورية الأسبق فى 5 أغسطس 2016.

- محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق في 24 مارس 2018.

- اغتيال البطل الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي في 22 أكتوبر 2016.

- اغتيال اللواء أحمد زكي في 23 أبريل 2016 بمدينة 6 أكتوبر.

- اغتيال الرائد محمد جمال الدين مأمون، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وإصابة ثلاثة آخرين فى انفجار قنبلة فى نقطة مرور فى ميدان لبنان بمحافظة الجيزة فى 18 إبريل 2014.