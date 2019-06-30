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حبس مسجل خطر لتورطه فى سرقة سيارة حكومية فى السيدة زينب 4 أيام

الأحد، 30 يونيو 2019 01:54 م
حبس مسجل خطر لتورطه فى سرقة سيارة حكومية فى السيدة زينب 4 أيام سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة السيدة زينب، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطه فى سرقة سيارة حكومية، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم.


وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من مشرف حركة السيارات بإحدى الجهات الحكومية، يفيد باكتشافه سرقة "ميكروباص" ملك الجهة محل عمله وذلك عقب تركها بأحد الشوارع ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وأشارت التحقيقات، إلى أن بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه.

وبمواجهة رجال المباحث المتهم بالواقعة، اعترف بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه بالبيع في السيارات المستولى عليها، وارشد عن مكان السيارات المستولى عليها ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبه السرقه بالاكراه

سرقة سيارات

السيدة زينب

محكمه جنوب القاهره

سرقة سيارة

جرائم سرقة

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