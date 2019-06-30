حبس مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع فى حلوان

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، تم ضبطه أثناء بيعه سيارة مسروقة بالمعصرة..

ونجحت مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "سلاح أبيض" ، وذلك أثناء عرضه سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبالكشف عن السيارة تبين أنها ملك إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى ، والمُحرر بشأنها محضر سرقة بقسم شرطة المعادى.

وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل مقر الشركة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.