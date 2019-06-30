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حبس متهمين بحيازة مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 30 يونيو 2019 01:46 م
حبس متهمين بحيازة مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات استروكس،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة مخدر الاستروكس قبل ترويجه بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
  
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "عمرو.م"، و"مصطفي.ع"، عاطلين، واعترفا المتهمين بارتكابهم واقعة ترويج مخدر الاستروكس، وبيعه على الشباب بدائرة القسم، كما اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات.
 
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبحوزتهم "25كيس استروكس" قبل ترويجه بدائرة القسم، 390جنيه من متحصلات تجارتهم، و2هاتف محمول"، وبسؤالهم اعترفوا بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


تجارة المخدرات

تجارة الاستروكس

نيابة السلام

قسم السلام

حبس

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