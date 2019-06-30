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حالة الطقس اليوم الأحد 30/6/2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 30/6/2019 فى مصر والدول العربية ارشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأحد  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحراة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد،  كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء،  وشمال الصعيد كما تنشط على غرب البحر المتوسط، وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.
 

الطقس فى الأردن 

 

 
نهاراً
 
ترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتكون حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام. 
 
ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور السحب المنخفضة في أجزاء من شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح الباكر. 
 
وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر.
وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يكون الطقس مُعتدلاً ورطباً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المنخفضة في شمال المملكة. 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة تنشط علي بعض المناطق من جنوب وشرق المملكة.
 

الطقس فى فلسطين 

 
 لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى ضمن معدلاتها، وتكون الأجواء غائمة جزئياً ومنعشة في فترة الصباح الباكر مع فرصة لهطول رذاذ خصوصاً في الشمال والساحل، ومع ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ويسود طقس حار نسبياً الى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وطقس حار جداً في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية وتتحول أحياناً الى شمالية غربية .
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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