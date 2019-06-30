جامعة القاهرة توقع اتفاقية مع "ايمرالد" البريطانية لإصدار مجلة بحثية للعلوم الإنسانية

كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، توقيع اتفاقية نشر مجلتها العلمية "مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية" دوليًا مع هيئة النشر البريطانية المعروفة "ايمرالد"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتى انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة، والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمى والإبتكار إقليميًا ودولياً.

وقال الخشت فى تصريحات صحفية، إن هذه المجلة هى الأولى لجامعة القاهرة فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. وكانت هناك محاولات كثيرة فى الماضى للاتفاق مع ناشر دولى للمجلة لم تكلل بالنجاح، موضحا إن إدارة الجامعة نجحت مؤخرا فى الاتفاق مع الناشر البريطانى المعروف "ايمرالد" لكى يكون الناشر الدولى للمجلة لمدة 3 سنوات تجدد بموافقة الطرفين.

وشدد الخشت، على أن هذه الاتفاقية ستساهم فى تحول مجلة الجامعة باللغة الإنجليزية التى يجرى تجهيز العدد الأول منها إلى مجلة معتمدة دوليا، موضحا أن هذه هى المرة الثانية التى توافق فيها هيئة النشر الدولية "ايمرالد" على نشر مجلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل فى مجال العلوم الاجتماعية، بعد موافقتها على نشر مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ايضا والصادرة عام 2018, وهو ما يعد خطوة جديدة نحو العالمية التى تسعى إليها الجامعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخشت، أن ما تحقق يعد إنجازًا للوسط الأكاديمى داخليا وإقليميا، خاصة وأن سبب تدنى مستوى النشر الدولى فى مصر فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس بسبب قلة عدد الأبحاث المكتوبة ولكن نظرا لنشر معظمها فى مجلات محلية أو إقليمية مما يحرم الجامعات من ترتيب دولى فى التصنيفات العالمية.

وأضاف الخشت، أنه سيصدر قريباً العدد الدولى الأول من المجلة بعد إنتهاء الجامعة و الناشر "ايمرالد" من إعداده للنشر، موضحا أن اعتماد المجلة دوليًا سيؤدى إلى رفع ترتيب جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية، كما سيساهم فى تسهيل إجراءات النشر الدولى ليس للباحثين المصريين فقط و لكن للباحثين العرب والأجانب، حيث ستكون منارة جديدة للجامعة فى نشر البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية وهو الأمر الذى كانت تفتقده الجامعة فى النشر العلمى الدولي.

وقال الخشت، إنه يجب العمل على زيادة النشر الدولى للبحوث فى مصر، وأن الجامعة سوف تولى أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة لترجمة الأبحاث المتميزة المكتوبة باللغة العربية ونشرها فى مجلة الجامعة الدولية، وستعطى الأولوية للأبحاث العلمية المرتبطة بالمشكلات القومية الملحة المرتبطة بحياة المواطنين وأمن الوطن.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن طموحات الجامعة لن يتوقف عند هذه الخطوة الهامة، وإنما هى خطوة فى مسيرة تسعى الجامعة من خلالها لأن تعزز حضورها الإقليمى و الدولى مما سيرفع من الكفاءة الكلية لمنظومتها ويحسن من مهارات باحثيها، مما يصب فى النهاية فى رفع مستوى المحتوى التعليمى الذى تقدمه الجامعة لطلابها، وهو بلا شك يحسن من فرصهم التنافسية التى من شأنها تقديم الكفاءات التى تعزز مسيرة الوطن و ترتقى به إلى غدٍ أفضل.