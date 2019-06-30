جامعة الأزهر: 300 مشارك من خارج مصر بمؤتمر «التعليم العالى بأفريقيا»

كتب لؤى على

صرّح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بأنَّ عدد المشاركين من خارج مصر فى مؤتمر قادة التعليم العالي بإفريقيا، الذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية، يشهد تزايدًا ملحوظًا حيث وصل حتى الآن إلى 300 مشارك، معظمهم من رؤساء الجامعات من أكثر من 40 دولة من مختلف القارات.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنَّه تقرر تخفيض قيمة الاشتراك بالمؤتمر للمشاركين من داخل مصر بنسبة 89% من قيمة الاشتراك الفعلي، فضلا عن اشتراك كافة الأبحاث المقبولة للإلقاء فى المؤتمر بالمجان، وتخفيض اشتراك ورش العمل إلى 100$ بدلا من 500 $.

ويعقد مؤتمر قادة التعليم العالى بأفريقيا فى الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، بعنوان «دور مؤسسات التعليم العالي فى تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية».

ويستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة، لتنمية وتطوير التعليم العالي فى الجامعات والمؤسسات التعليمية بإفريقيا.

وتستضيف جامعة الأزهر هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في مصر، متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويعد أكبر تجمع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالى فى القارة الأفريقية، ويشارك فى المؤتمر 300 شخصية من رؤساء الجامعات وممثلى الهيئات الدولية.