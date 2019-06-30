ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ينشر اليوم السابع كاريكاتيرا للفنان أحمد قاعود حول ذكرى ثورة 30 يونيو والصفعة التى صفعتها لأردوغان.

وصور قاعود فى كاريكاتيره أردوغان وتيدو على "قفاه" صفحة وهو ينظر للشعب الذى خرج ضد حكم الإخوان الإرهابيين فى 30 يونيو.