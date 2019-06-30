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ثقافة الوادي الجديد ينظم عروض فنية وأمسيات شعرية بمناسبة ذكرى 30 يونيو غداً الإثنين

الأحد، 30 يونيو 2019 04:55 م
ثقافة الوادي الجديد ينظم عروض فنية وأمسيات شعرية بمناسبة ذكرى 30 يونيو غداً الإثنين احتفالات 30يونيو -ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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 قال صلاح حسان مدير عام مديرية الثقافة بالوادي الجديد أنه في إطار الاحتفالات بذكري ثورة 30 يونيو المجيدة ، سوف يشهد المسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة مساء غدا الاثنين عروض فنية لفرقتي الموسيقي العربية والقومية للفنون الشعبية وذلك للتعبير عن الانتماء والمواطنة.
 
 أضاف حسان أنه تقام أيضا أمسيه شعرية لأدباء نادي أدب قصر ثقافة الخارجة تحت عنوان (ريادة مصر ودورها الإقليمي والعالمي ).
 
ومن ناحية أخري أشار حسان بأنه من ضمن الاحتفالات أيضا ستنظم مكتبة الطفل والشباب اليوم بالفرافرة عروض فنيه مختلفة لفرقة التلقائيين بالفرافرة.
 
أكد  حسان أنه تم تجهيز وإعداد كافة المواقع الثقافية علي مستوي المحافظة لإقامة محاضرات وندوات وحلقات نقاشية عن الثورة المجيدة وما أثمرت عنه بتصحيح المسار نحو مستقبل أفضل لأبنائنا ، وذلك بالتعاون بين فرع ثقافة المحافظة وجامعة الوادي الجديد من خلال أساتذة جامعيين متخصصين بجانب القادة الطبعيين والشخصيات العامة .
 
 
 

الوادى الجديد

ثورة 30 يونيو

ثقافة الوادي الجديد

الاحتفال بثورة 30 يونيو

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