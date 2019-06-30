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توقيع 84 وثيقة بـ20.8 مليار دولار بالمعرض الاقتصادى والتجارى الصينى الأفريقي

الأحد، 30 يونيو 2019 08:09 م
توقيع 84 وثيقة بـ20.8 مليار دولار بالمعرض الاقتصادى والتجارى الصينى الأفريقي الرئيس الصينى
أ ش أ

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وقعت اللجنة المنظمة للدورة الأولى للمعرض الاقتصادى والتجارى الصينى - الأفريقى، 84 وثيقة تعاون بقيمة 20.8 مليار دولار خلال فعاليات المعرض.

وذكرت اللجنة - فى بيان اليوم الأحد - أن المعرض، الذى تم تنظيمه بمدينة تشانجشا عاصمة مقاطعة هونان وسط الصين اعتبارا من يوم الخميس الماضى ولمدة 3 أيام، استقبل أكثر من 100 ألف زائر، وأكمل بنجاح كل جدول أعماله، حيث أقيم 14 نشاطا ومعرضا تركزت على التجارة والزراعة والحدائق التعاونية والبنية التحتية والاستثمار والتمويل، بما فى ذلك حفل الافتتاح و4 ندوات خاصة و3 معارض اقتصادية وتجارية و 3 منتديات مهنية و3 أنشطة داعمة.

وأضافت أن بعض الدول الأفريقية عقدت مؤتمرات ترويجية مع عدد من الوزارات واللجان الوطنية الصينية ذات الصلة، وبعض المقاطعات والمناطق لتعزيز التعاون الثنائي، فيما بحث ممثلو الحكومات ومراكز البحث والمؤسسات والمنظمات الدولية مسارات وطرق جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين وأفريقيا من زوايا مختلفة وبصورة معمقة.

 

وكانت الصين افتتحت، الخميس الماضي، المعرض الاقتصادى والتجارى الصينى - الأفريقى الأول فى مدينة تشانجشا، بمشاركة أكثر من 10 آلاف ضيف ورجل أعمال من 53 دولة أفريقية، فيما أرسلت منظمات دولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة التجارة العالمية، ممثلين لحضور المعرض.

 

وترأس وفد مصر فى المعرض وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، فيما ضم الوفد مسؤولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة تنمية الصادرات المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من البنوك المصرية.

 

 


هيئة تنمية الصادرات المصرية

قناة السويس

الهيئة العامة للاستثمار

المناطق الحرة

البنوك المصرية

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