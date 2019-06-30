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توقف حركة المرور بطريق إسكندرية الصحراوى بعد إصابة شخصين فى حادث تصادم

الأحد، 30 يونيو 2019 08:39 ص
توقف حركة المرور بطريق إسكندرية الصحراوى بعد إصابة شخصين فى حادث تصادم حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين فى حادث سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 

حادث مرورى بطريق اسكندرية

اوناش مرورية للحادث

زحام مرورى بالطريق

سيارات الاسعاف للمصابين

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