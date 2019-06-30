الرئيسية حوادث توقف حركة المرور بطريق إسكندرية الصحراوى بعد إصابة شخصين فى حادث تصادم الأحد، 30 يونيو 2019 08:39 ص حادث تصادم - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخصين فى حادث سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بطريق اسكندرية اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق سيارات الاسعاف للمصابين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن السبت، 29 يونيو 2019 11:07 م مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أعلى صحراوى الإسكندرية السبت، 29 يونيو 2019 08:48 م مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى السبت، 29 يونيو 2019 01:48 م كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المنيب الخميس، 27 يونيو 2019 08:56 ص إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى شارع التسعين فى التجمع الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:16 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو" عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل 400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4 تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة مدغشقر تستدرج نيجيريا لصناعة تاريخ جديد فى كأس الامم الافريقية اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة على ساحل نيوجرسى تحت المحيط الأطلسى التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا.. دونجا بدلا من الننى المزيد من Trending Plus
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