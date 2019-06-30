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تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 400 مليون جنيه بقطاع الإسكان بالشرقية

الأحد، 30 يونيو 2019 02:26 م
تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 400 مليون جنيه بقطاع الإسكان بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية : إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بقطاع الإسكان، بتكلفة مالية تبلغ 400 مليون و520 ألف جنيه، مشدداً علي ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال بكافة المشروعات الجاري تنفيذها، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.
 
وأوضح المحافظ، أنه جاري تنفيذ عدد من المشرووعات الجديدة، بنطاق المحافظة، تشمل إنشاء عدد 10 أبراج بالعصلوجي، بعدد  920 وحدة سكنية، و92 وحدة إدارية، و158 محل تجاري، بتكلفة مالية تبلغ 218 مليون جنيه، وإنشاء برج سكني بشارع فاروق بتكلفة مالية تبلغ 14 مليون و 140 ألف جنيه بمدينة الزقازيق، وإنشاء عدد 2 عمارة سكنية بعدد 21 وحدة سكنية، وعدد 2 محل تجاري أمام قسم الشرطة وشارع علي مبارك بمركز فاقوس بتكلفة مالية تبلغ 8 مليون و390 ألف جنيه، كما جاري إنشاء عدد 1 عمارة سكنية بعدد 24 وحدة سكنية بتكلفة مالية تبلغ 12 مليون جنيه بجوار حي ثان الزقازيق، أمام مبني التموين و إستكمال أعمال عمارة سكنية بتكلفة مالية تبلغ 530 ألف جنيه بقرية سنهوا بمركز منيا القمح.
 
بالإضافة، إلى تنفيذ أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بههيا، بتكلفة مالية 9 مليون و 420 ألف جنيه، ونفق ميدان عرابي بمحطة السكة الحديد بمدينة الزقازيق بتكلفة مالية تبلغ 100 مليون جنيه.
 
كما جاري إنشاء مبني المكتبة العامة بمدينة فاقوس، بتكلفة مالية تبلغ 15 مليون و 800 ألف جنيه، و إستكمال مجمع خدمات فاقوس 1 بتكلفة مالية تبلغ 2 مليون و 950 ألف جنيه، و إستكمال مجمع خدمات فاقوس 2 بتكلفة مالية تبلغ 5 مليون و 550 ألف جنيه  بمدينة فاقوس.
 
بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تابعة لمباني الحكم المحلي، (الحماية المدنية -  مديرية الأمن – مديرية التضامن الإجتماعي – مديرية التموين – مديرية التربية والتعليم  – مديرية الطب البيطري– حي ثان الزقازيق-   فرع هيئة البريد) بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليون و 920 ألف جنيه .
 
 

محافظه الشرقيه

مشروعات سكنيه

وزاره الاسكان

مدينه الزقازيق

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